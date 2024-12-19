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Китай заявив про рекорд перебування астронавтів у відкритому космосі

Екіпаж з Піднебесної здійснював дослідження за межами свого апарату понад 9 годин.

Китай заявив про рекорд перебування астронавтів у відкритому космосі
Екіпаж Шенджоу-19 у відкритому космосі
Фото: EPA/UPG

Китай стверджує, що двоє його астронавтів здійснили найдовший вихід у відкритий космос в історії людства. Екіпаж апарату Шенджоу-19 провів за межами судна дев'ять годин та шість хвилин.

Як пише CNN, таким чином Кай Сюдзе та Сонг Лінгдонг побили рекорд, який з 2001 року належав американським астронавтам Джеймсу Воссу та Сьюзан Гелмс. Вони перебували у відкритому космосі вісім годин та п'ятдесят шість хвилин. 

Китайська національна космічна адміністрація має намір зробити Піднебесну другою країною після США, представники якої здійснять висадку на Місяць. В рамках цієї програми, розрахованої до 2030 року, офіційний Пекін активно здійснює запуски пілотованих та автономних апаратів, а також тестує спеціальний скафандр.

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