Уряд США оголосив санкції проти мережі банківських установ Росії, КНДР та Китаю

Під санкції потрапили російські нафтові компанії та високопосадовці КНДР.

Мінфін США оголосив про запровадження санкцій проти мережі банківських установ у КНДР, Росії й Китаї. У "чорний список" також потрапили російські нафтові компанії та високопосадовці КНДР.

Про це ідеться на сайті Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Зокрема, Мінфін США запровадив санкції проти дев’яти осіб і семи організацій, які надавали фінансову та військову підтримку КНДР. Держдепартамент США також ввів обмеження проти трьох суб’єктів, пов’язаних із програмою балістичних ракет КНДР.

У Мінфіні наголосили, що "дії цих осіб та компаній відображають ескалацію провокацій і ворожу військову позицію КНДР, які загострюють глобальну напруженість і дестабілізують регіональний мир і безпеку".

До "чорного списку" США потрапили північнокорейські банки GTB, KMCB, китайські філії банків Choe та Kim. Також, обмеження введені проти керівників розвідувального, пропагандистського бюро, військових воєначальників та професора фізики університету в КНДР.

Окремо відзначені також російські компанії Vostok Trading LLC, DV Ink LLC, Novosibirskoblgaz LLC, Sibregiongaz, AO, Okryu Trading Company, які незаконно переправляли мільйони тонн нафтопродуктів до Північної Кореї.