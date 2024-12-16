ЗМІ: Путін не отримає запрошення на саміт G20 від Південної Африки у 2025 році

"Правова ситуація не змінилася з саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС", заявив представник ПАР.

Президент РФ Володимир Путін не отримає запрошення на саміт “Групи Двадцяти” (G20) від Південної Африки у 2025 році через ордер Міжнародного кримінального суду на його арешт.

Про це офіційний представник президента ПАР Вінсент Магвенья у коментарі російським ЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

“Правова ситуація не змінилася з саміту БРІКС у Йоганнесбурзі. Ми ніяк не можемо вплинути на рішення МКС”, ‒ сказав Магвенья.

Згідно з попередньою домовленістю, саміт G20 відбудеться в Йоганнесбурзі 21-22 листопада 2025 року. ПАР ратифікувала Римський статут, на основі якого працює МКС, і зобов’язана заарештувати Путіна, якщо той з’явиться на її території.

Минулий саміт “Групи двадцяти” відбувся 18-19 листопада в бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Саміт став першим для президента Аргентини Хав’єра Мілея, прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, президентки Мексики Клаудії Шейнбаум і прем’єр-міністра Японії Сігеру Ісіби, а також стане останнім для президента США Джо Байдена.У саміті відмовився брати участь президент Росії Володимир Путін – у зв’язку з ратифікацією Бразилією Римського статуту.

На саміті G20 схвалили декларацію, в якій зазначалося, що країни G20 в контексті війни РФ проти України схвалюють “всі відповідні та конструктивні ініціативи, які підтримують всеосяжний, справедливий і міцний мир, підтримуючи всі цілі та принципи Статуту ООН”.