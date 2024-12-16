Суд Південної Кореї почав розгляд справи про імпічмент президента

У суду є пів року, щоб вирішити, чи відсторонити Юна від посади, чи поновити його.

Конституційний суд Південної Кореї розпочав у понеділок, 16 грудня, розгляд справи про імпічмент президента Юн Сук Йоля через його спробу запровадити воєнний стан у країні.

Як пише Reuters, слідчі заявили, що планують допитати його цього тижня.

Розглядатимуть цю справу шість суддів, і у них є до шести місяців, щоб вирішити: відсторонити Юна від посади, чи поновити його.

Спільна група слідчих із поліції, міністерства оборони та антикорупційного агентства планує викликати Юна на допит о 10 ранку у середу.

У неділю Юн не з'явився на допит у прокуратуру, аргументуючи це тим, що все ще формує юридичну команду для свого захисту.

Зараз обов'язки президента південної Кореї викорнує прем'єр Хан Дак Су. Він уже поспілкувався телефоном із президентом США Джо Байденом, пообіцявши непохитну відданість щодо зовнішньої політики та політики безпеки, заснованої на альянсі між двома країнами.

Крім цього міністр фінансів, керівник Банку Кореї та провідні фінансові регулятори зустрілися у понеділок та пообіцяли цілодобовий моніторинг фінансового та валютного ринків.