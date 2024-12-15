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У Нігері вбили 39 цивільних під час нападів біля кордону з Буркіна-Фасо

Напади сталися у прикордонному регіоні Тера, який останніми днями зазнав особливо кривавих нападів джихадистів.

У Нігері вбили 39 цивільних під час нападів біля кордону з Буркіна-Фасо
Прихильник військової хунти з прапором Нігеру
Фото: EPA/UPG

39 людей загинули унаслідок двох нападів за останні дні на заході Нігеру, поблизу кордону з Буркіна-Фасо. Про це повідомляє France24 з посиланням на міністерство оборони країни.

“Дві жахливі трагедії сталися в громадах Лібірі та Кокороу, злочинці, загнані в кут постійними операціями сил оборони та безпеки, почали напади на беззахисне цивільне населення”, ‒ йдеться в заяві міноборони.

Жертвами “варварських актів” стала 21 людина в Лібірі та 18 у Кокороу, включно з дітьми. Операції проводилися з 12 по 14 грудня.

Громади розташовані в прикордонному регіоні Тера, який "кишить" бойовиками і який останніми днями зазнав особливо кривавих нападів джихадистів.

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Прикордонні території між Нігером, Малі та Буркіна-Фасо довгий час були притулком для джихадистів, пов’язаних з угрупованням “Ісламська держава” та “Аль-Каїдою”, які вели повстанську війну проти уряду.

Як пишуть місцеві джерела AFP 7 грудня, в одному з останніх нападів озброєні люди вбили 21 цивільного під час нападу на вантажний конвой.

У середу BBC і RFI повідомили, що джихадисти вбили 90 солдатів і понад 40 мирних жителів у Тері Шатуман.Хунта Нігеру відкинула повідомлення про напад і загибель людей як “безпідставні твердження”.

Хоча агентству AFP не вдалося підтвердити ці цифри з незалежного місцевого джерела, західне джерело служби безпеки повідомило інформагентству, що під час нападу у вівторок загинуло від 90 до 100 людей.

  • У серпні Нігер оголосив, що “негайно” розриває свої дипломатичні відносини з Україною. Нігер звинуватив Україну у “підтримці терористичних груп” після того, як в Малі бійці так званої ПВК “Вагнера” були розбиті повстанцями-туарегами.
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