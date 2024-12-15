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Новий прем’єр-міністр Франції зустрінеться з керівниками парламентських груп

Першою стане Марін Ле Пен з ультраправої партії “Національне об’єднання", яка отримала більшість місць на виборах у червні.

Новий прем’єр-міністр Франції зустрінеться з керівниками парламентських груп
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Новий прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру зустрінеться з керівниками парламентських груп у понеділок і вівторок, починаючи з Марін Ле Пен з ультраправої партії “Національне об’єднання”.

Про це він сказав в інтерв’ю La Tribune Dimanche, пише Reuters.

Байру, четвертий на посаді очільника французького уряду в цьому році, відповідатиме за проведення бюджету 2025 року через “роздроблений” парламент. Це питання раніше стало причиною відставки Мішеля Барньє, три місяці перебування на посаді якого були найкоротшими в сучасній історії Франції.

Зустрічі Байру відбуватимуться відповідно до чисельності політсил. “Національне об’єднання” отримало більшість місць на позачергових виборах у червні, але не змогло сформувати коаліцію.

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Лівий альянс під назвою “Новий народний фронт” є найбільшим блоком.

“Моя перша робота ‒ бути будівельником, а якщо це не так ‒ ремонтником”, ‒ сказав Байру газеті.

Барньє прагнув запровадити підвищення податків для корпорацій і багатих осіб, щоб скоротити дефіцит, який, як очікується, досягне 6% валового внутрішнього продукту наприкінці цього року. Йому не вдалося знайти парламентську більшість, яка б підтримала план. На думку Ле Пен, Барньє слід було зробити більше для врахування занепокоєння її партії.

  • Раніше стало відомо, що ультраліва партія хоче ініціювати вотум недовіри новопризначеному премʼєр-міністрові. Національний координатор "Нескореної Франції" Мануель Бомпар вважає призначення Байру "ще однією образою демократії".
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