“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?
Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
Андрій Сибіга: «І наші партнери, і навіть вороги визнають: зараз Україна — найбільша військова потуга в Європі»
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
ГоловнаСвіт

Падіння режиму Асада: Шольц заявив, що добре інтегровані сирійці є бажаними гостями у Німеччині

Канцлер вважає, що в обговоренні питання біженців із Сирії потрібна розсудливість після зміни влади в їхній рідній країні.

Падіння режиму Асада: Шольц заявив, що добре інтегровані сирійці є бажаними гостями у Німеччині
Ілюстративне фото: сирійський біженець біля Рейхстагу, 14 березня 2021
Фото: EPA/UPG

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що сирійці, які зуміли інтегруватися, будуть бажаними гостями в Німеччині, передає DW. 

Він також закликав зберігати "розсудливість" при обговоренні питання, як ставитися до біженців із Сирії після зміни влади в їхній рідній країні.

"Деякі заяви, зроблені останніми днями, глибоко стурбували наших співгромадян сирійського походження. Тому сьогодні я хочу сказати їм: всі, хто працює тут, хто добре інтегрований, бажані в Німеччині і будуть бажаними гостями. Це само собою зрозуміло", - сказав Шольц. 

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Канцлер нагадав, що багато сирійців встигли "пустити коріння" у ФРН. Лише у місцевих лікарнях вже працює 5000 сирійських лікарів.

На думку канцлера, лише найближчими тижнями та місяцями стане ясно, в якому напрямку розвиватиметься Сирія після падіння режиму Башара Асада

Він пообіцяв допомогти біженцям, які захочуть повернутися на батьківщину, як тільки дозволить ситуація. 

За словами Шольца, Європа також планує допомогти у відновленні близькосхідної країни, "щоб велика надія сирійців була реалізована: свобода нарешті настала для їхньої батьківщини".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies