Падіння режиму Асада: Шольц заявив, що добре інтегровані сирійці є бажаними гостями у Німеччині

Канцлер вважає, що в обговоренні питання біженців із Сирії потрібна розсудливість після зміни влади в їхній рідній країні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що сирійці, які зуміли інтегруватися, будуть бажаними гостями в Німеччині, передає DW.

Він також закликав зберігати "розсудливість" при обговоренні питання, як ставитися до біженців із Сирії після зміни влади в їхній рідній країні.

"Деякі заяви, зроблені останніми днями, глибоко стурбували наших співгромадян сирійського походження. Тому сьогодні я хочу сказати їм: всі, хто працює тут, хто добре інтегрований, бажані в Німеччині і будуть бажаними гостями. Це само собою зрозуміло", - сказав Шольц.

Канцлер нагадав, що багато сирійців встигли "пустити коріння" у ФРН. Лише у місцевих лікарнях вже працює 5000 сирійських лікарів.

На думку канцлера, лише найближчими тижнями та місяцями стане ясно, в якому напрямку розвиватиметься Сирія після падіння режиму Башара Асада.

Він пообіцяв допомогти біженцям, які захочуть повернутися на батьківщину, як тільки дозволить ситуація.

За словами Шольца, Європа також планує допомогти у відновленні близькосхідної країни, "щоб велика надія сирійців була реалізована: свобода нарешті настала для їхньої батьківщини".