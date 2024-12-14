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США провели прямі переговори із повстанським урядом Сирії

Якщо новий уряд дотримуватиметься необхідних вимог, то США його визнають законним.

США провели прямі переговори із повстанським урядом Сирії
Ентоні Блінкен у Йорданії
Фото: EPA/UPG

США провели прямі переговори із повстанцями, які захопили владу в Сирії.

Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен в Йорданії, завершуючи турне Близьким Сходом, пише Bloomberg.

За словами Блінкена, офіційні особи США безпосередньо спілкувалися з представниками "Хаят Тахррір Аль-Шам", ісламістським відгалуженням Аль-Каїди, а також з іншими групами. Темою розмови були принципи, якими США та арабські партнери хочуть керувати політичними перетвореннями в Сирії. Також говорили про важливість пошуку зниклого американського журналіста Остіна Тайса.

Адміністрація Байдена попередила "Хаят Тахрір Аль-Шам", що вони можуть опинитися в міжнародній ізоляції, якщо не дотримуватимуться принципів, викладених США та міжнародними партнерами. 

Серед них – захист і надання допомоги всім меншинам Сирії, запобігання використанню території Сирії для загрози сусіднім країнам, а також забезпечення безпеки або знищення запасів хімічної зброї Асада.

Якщо новий уряд дотримуватиметься цих принципів і сформує "інклюзивну" владу, яка представлятиме всіх сирійців, то США готові визнати угруповання "Хаят Тахрір Аль-Шам" законним урядом Сирії. Це дало б змогу отримати ширше дипломатичне визнання та, зрештою, звільнитися від санкцій США.

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