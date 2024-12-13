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Блінкен обговорив з Ердоганом ситуацію в Сирії

Партнери по НАТО підтримують різні сторони конфлікту.

Блінкен обговорив з Ердоганом ситуацію в Сирії
Ентоні Блінкен та Реджеп Ердоган
Фото: The Times of Israel

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер в Анкарі зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Темою розмови стала ситуація у Сирії.

Як пише Reuters, сторони обговорювали сутички на півночі країни між курдами, яких помірно підтримує Вашингтон, та повстанцями, які багато в чому завдячують успіхові в поваленні режиму Башара Асада саме Туреччині. 

Ердоган заявив Блінкену, що його держава вдаватиметься до превентивних заходів щодо своєї національної безпеки "проти всіх організацій, які вважає терористичними". Офіційна Анкара вважає "Робітничу партію Курдистану" ворожою структурою.

Натомість держсекретар наголосив на спільній зацікавленості США та Туреччини у транзиті влади в Сирії до "відповідального та інклюзивного уряду". Також держави мають забезпечити продовження роботи коаліції зі знищення "Ісламської держави".

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