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ЗМІ: Байден готує візові обмеження для керівництва Грузії

Санкції, ймовірно, також торкнуться членів їх родин.

ЗМІ: Байден готує візові обмеження для керівництва Грузії
Байден готує візові обмеження для керівництва Грузії (Ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден готує візові обмеження для керівництва Грузії.

Про це повідомляє The Hill.

Очікується, що адміністрація Байдена запровадить низку заборон на поїздки, проти осіб, яких вважають відповідальними або причетними до підриву виборчого процесу, а також членів їхніх сімей.

Імена тих, хто потрапив під санкції, зараз не розголошуються. Ймовірно, адміністрація зробить заяву про те, що розглядає варіанти та планує додаткові кроки.

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Сенатор Бен Кардін, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, який покидає свою посаду, сказав The Hill, що хоче бачити санкції США проти Іванішвілі.

  • 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.

  • Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі. 

  • Станом на 6 грудня на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб, і понад 300 із них зазнали тортур та нелюдського поводження.

  • Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.

  • На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський впровадив санкції.

  • Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть.
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