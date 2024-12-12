ЗМІ: Байден готує візові обмеження для керівництва Грузії

Президент США Джо Байден готує візові обмеження для керівництва Грузії.
Про це повідомляє The Hill.
Очікується, що адміністрація Байдена запровадить низку заборон на поїздки, проти осіб, яких вважають відповідальними або причетними до підриву виборчого процесу, а також членів їхніх сімей.
Імена тих, хто потрапив під санкції, зараз не розголошуються. Ймовірно, адміністрація зробить заяву про те, що розглядає варіанти та планує додаткові кроки.
Сенатор Бен Кардін, голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, який покидає свою посаду, сказав The Hill, що хоче бачити санкції США проти Іванішвілі.
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28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.
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