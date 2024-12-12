Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони

Визначили кілька ситуацій, у яких повітряне судно вторгається у національний повітряний простір.

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який розширює та регулює заходи контролю за використанням національного повітряного простору дронами та іншими літальними апаратами.

Про це пише Digi24.

Як зазначається у документі, визначено кілька ситуацій, у яких повітряне судно (з пілотом або без нього) несанкціоновано використовує національний повітряний простір.

Наприклад, йдеться про виконання несанкціонованого польоту, відхилення від раніше встановленого маршруту, переривання роботи пристроїв ідентифікації та польоти у заборонених зонах, виконання аерофотозйомки без узгодження із Міноборони, та якщо безпілотний літальний апарат ставить під серйозну загрозу об'єкти Міноборони та або установи, підпорядковані Міністерству транспорту.

У таких випадках проти систем безпілотних літальних апаратів може бути вжито один або кілька таких заходів: від перехоплення до "знерухомлення або знищення".

Наказ про збиття повітряного судна, що порушує повітряний простір, віддає Вища рада оборони країни.