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Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони

Визначили кілька ситуацій, у яких повітряне судно вторгається у національний повітряний простір. 

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони
Демонстраційні польоти F16 у Румунії, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який розширює та регулює заходи контролю за використанням національного повітряного простору дронами та іншими літальними апаратами. 

Про це пише Digi24.

Як зазначається у документі, визначено кілька ситуацій, у яких повітряне судно (з пілотом або без нього) несанкціоновано використовує національний повітряний простір. 

Наприклад, йдеться про виконання несанкціонованого польоту, відхилення від раніше встановленого маршруту, переривання роботи пристроїв ідентифікації та польоти у заборонених зонах, виконання аерофотозйомки без узгодження із Міноборони, та якщо безпілотний літальний апарат ставить під серйозну загрозу об'єкти Міноборони та або установи, підпорядковані Міністерству транспорту.

У таких випадках проти систем безпілотних літальних апаратів може бути вжито один або кілька таких заходів: від перехоплення до "знерухомлення або знищення".

Наказ про збиття повітряного судна, що порушує повітряний простір, віддає Вища рада оборони країни.

  • Цей законопроєкт винесли на обговорення у жовтні, після того, як черговий російський безпілотник порушив повітряний простір країни. 
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