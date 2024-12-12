Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який дозволяє збивати "чужі" дрони

Уряд Румунії схвалив законопроєкт, який розширює та регулює заходи контролю за використанням національного повітряного простору дронами та іншими літальними апаратами.
Про це пише Digi24.
Як зазначається у документі, визначено кілька ситуацій, у яких повітряне судно (з пілотом або без нього) несанкціоновано використовує національний повітряний простір.
Наприклад, йдеться про виконання несанкціонованого польоту, відхилення від раніше встановленого маршруту, переривання роботи пристроїв ідентифікації та польоти у заборонених зонах, виконання аерофотозйомки без узгодження із Міноборони, та якщо безпілотний літальний апарат ставить під серйозну загрозу об'єкти Міноборони та або установи, підпорядковані Міністерству транспорту.
У таких випадках проти систем безпілотних літальних апаратів може бути вжито один або кілька таких заходів: від перехоплення до "знерухомлення або знищення".
Наказ про збиття повітряного судна, що порушує повітряний простір, віддає Вища рада оборони країни.