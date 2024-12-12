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Міноборони Фінляндії заблокувало сім угод з нерухомістю за участі росіян

Раніше Гельсінкі заборонили шість таких транзакцій.

Міноборони Фінляндії заблокувало сім угод з нерухомістю за участі росіян
Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккінен
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Фінляндії заблокувало сім угод з нерухомістю за участю російських покупців на підставі, що це може загрожувати національній безпеці країни, пише Reuters.

Йдеться про нерухомість в Паргасі на узбережжі півдні та п’ять об’єктів у Кокемакі на південному заході країни. Транзакції здійснювали дві приватні особи з російським громадянством.

Гельсінкі вже деякий час намагаються обмежити купівлю російськими громадянами об’єктів поблизу стратегічних місць, заблокувавши три транзакції в жовтні 2023 року та ще три в січні цього року.

“Міністерство оборони ретельно досліджує історію кожного покупця нерухомості, який прибуває з-за меж Євросоюзу та Європейської економічної зони. Захист нашої національної безпеки особливо важливий у поточній ситуації”, ‒ сказв міністр оборони Антті Гяккінен.

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Фінський уряд у вересні запропонував заборонити купівлю нерухомості у країні більшості громадян Росії.

Відносини між Фінляндією та сусідньою Росією загострилися після повномасштабного вторгнення Москви в Україну в 2022 році, що спонукало Гельсінкі стати членом військового альянсу НАТО після десятиліть неприєднання.

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