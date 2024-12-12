Монітори: Ізраїль вдарив по об'єктах у Сирії, що належать збройним силам поваленого Асада

Йдеться про порт у провінції Латакія і склади у Тартусі.

Удар по порту у сирійській провінції Латакія, 10 грудня 2024 року

Ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах, що належать збройним силам поваленого президента Башара Асада в прибережних сирійських провінціях Латакія і Тартус.

Про це повідомляє France24 з посиланням на моніторів.

“Ізраїльські військові літаки завдали повітряних ударів по військових об’єктах, включно з портом Латакії, а також складами в сусідній провінції Тартус”, ‒ повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Правозахисники додають, що “ізраїльські військові літаки продовжують знищувати те, що залишилося від військового арсеналу Сирії”.

Додамо, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив очільнику міноборони Ізраїлю Ісраелю Кацу, що для Сполучених Штатів та Ізраїлю важливо тісно консультуватися щодо подій, що розгортаються в Сирії.

“Міністер Остін підкреслив важливість тісних консультацій між Сполученими Штатами та Ізраїлем щодо подій у Сирії”, ‒ йдеться в заяві Пентагону.

Керівник Пентагону підкреслив, що Вашингтон стежить за розвитком подій у Сирії та підтримує мирний, інклюзивний політичний перехід влади.