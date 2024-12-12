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Монітори: Ізраїль вдарив по об'єктах у Сирії, що належать збройним силам поваленого Асада

Йдеться про порт у провінції Латакія і склади у Тартусі.

Монітори: Ізраїль вдарив по об'єктах у Сирії, що належать збройним силам поваленого Асада
Удар по порту у сирійській провінції Латакія, 10 грудня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах, що належать збройним силам поваленого президента Башара Асада в прибережних сирійських провінціях Латакія і Тартус.

Про це повідомляє France24 з посиланням на моніторів.

“Ізраїльські військові літаки завдали повітряних ударів по військових об’єктах, включно з портом Латакії, а також складами в сусідній провінції Тартус”, ‒ повідомила Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR).

Правозахисники додають, що “ізраїльські військові літаки продовжують знищувати те, що залишилося від військового арсеналу Сирії”.

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Додамо, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив очільнику міноборони Ізраїлю Ісраелю Кацу, що для Сполучених Штатів та Ізраїлю важливо тісно консультуватися щодо подій, що розгортаються в Сирії.

“Міністер Остін підкреслив важливість тісних консультацій між Сполученими Штатами та Ізраїлем щодо подій у Сирії”, ‒ йдеться в заяві Пентагону.

Керівник Пентагону підкреслив, що Вашингтон стежить за розвитком подій у Сирії та підтримує мирний, інклюзивний політичний перехід влади.

  • Вчора Ізраїль підтвердив, що протягом попередніх 48 годин завдав 350 ударів по цілях у Сирії. Військовий речник Авічей Адрає заявив, що їхньою метою є нейтралізація потенційних загроз на тлі падіння режиму Башара Асада. Ударів зазнали місця виготовлення зброї, аеродроми та батареї ППО в Дамаску, Хомсі, Тартусі, Латакії і Пальмірі,
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