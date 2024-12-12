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Велика Британія заборонила блокатори статевого дозрівання дітям до 18 років

Уряд проводить додаткову перевірку безпеки молодих людей.

Велика Британія заборонила блокатори статевого дозрівання дітям до 18 років
Фото: EPA/UPG

Британський уряд у середу на невизначений термін заборонив використання блокаторів статевого дозрівання особам молодшим за 18 років після того, як експерти відзначили “неприйнятний ризик безпеки” під час їх використання, пише Politico.

У березні блокатори блокатори перестали регулярно призначатися людям з ґендерною дисфорією у цій віковій категорії. У травні тодішній консервативний уряд тимчасово їх заборонив. Це завадило європейським чи приватним лікарям виписувати препарати. Національна служба охорони здоров'я надає блокатори лише у межах клінічних випробувань.

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Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення підтримав рекомендацію від урядової Комісії з лікарських засобів про обмеження використання та постачання блокаторів на невизначений термін ‒ поки проводиться додаткова робота щодо гарантування безпеки молодих людей.

“Аналіз послуг гендерної ідентичності у Великій Британії, проведений раніше, показав, що дослідження лікування гендерної дисфорії були ненадійними, і не приділялося належної уваги пацієнтам, які намагаються зупинити чи повернути назад процес гендерного переходу”, ‒ зазначає видання. 

Нове законодавство зробить заборону безстроковою, його переглянуть у 2027 році.

  • Блокатори статевого дозрівання ‒ це гормональні препарати, які блокують вироблення організмом дитини статевих гормонів, таких як тестостерон і естроген. Така терапія допомагає людині перейти від її вродженої статі до тієї, з якою вона себе ідентифікує. Її зазвичай використовують трансгендери. Вважається, що процедура є зворотньою.
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