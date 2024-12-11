​​Фортеця Покровськ
​​Фортеця Покровськ
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
​​Камінь, ножиці, папір. 71-й пакет підтримки США
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
БЕБ заарештувало 7 літаків на $40 млн у справі про ухилення від сплати податків
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Імениті медзаклади країни з нового року заходять у медреформу: що це означає для всіх українців
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
Ворог ударив по Запоріжжю. Зруйновано лікарню (доповнено)
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
“Спротив йде по лінії Академії меднаук”, – Радуцький про реформу іменитих медінститутів з нового року
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
Віцепрем’єр Молдови Олег Серебрян: «Придністров’я має усвідомити, що Росія їх зрадила, а самі платити за газ вони не можуть»
ГоловнаСвіт

Північна Ірландія на 4 роки продовжила дію винятків з Брекзит-угоди

Націоналісти змогли зібрати більше голосів, ніж юніоністи.

Північна Ірландія на 4 роки продовжила дію винятків з Брекзит-угоди
Прапор Північної Ірландії
Фото: УНІАН

Північноірландське законодавче зібрання погодило продовження дії винятків з угоди щодо виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Упродовж чотирьох наступних років це дозволить зберегти фактичну "невидимість" кордону з Республікою Ірландія.

Як пише The Guardian, за те, щоб Брезкит-угода не поширювалися на торгівлю між двома Ірландіями, виступали націоналісти - група депутатів, які підтримують возз'єднання острова в рамках однієї держави. Натомість скасувати винятки та перейти на повноцінне Брекзит-законодавство хотіли юніоністи - прихильники єдності з Британією.

Зрештою ініціатива щодо продовження особливого режиму на чотири роки отримала 48 голосів, проти виступили 36 депутатів. Партія Альянсу, яка займає нейтральну позицію щодо питання суверенітету Північної Ірландії, підтримала націоналістів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies