Північна Ірландія на 4 роки продовжила дію винятків з Брекзит-угоди

Північноірландське законодавче зібрання погодило продовження дії винятків з угоди щодо виходу Сполученого Королівства зі складу Євросоюзу. Упродовж чотирьох наступних років це дозволить зберегти фактичну "невидимість" кордону з Республікою Ірландія.

Як пише The Guardian, за те, щоб Брезкит-угода не поширювалися на торгівлю між двома Ірландіями, виступали націоналісти - група депутатів, які підтримують возз'єднання острова в рамках однієї держави. Натомість скасувати винятки та перейти на повноцінне Брекзит-законодавство хотіли юніоністи - прихильники єдності з Британією.

Зрештою ініціатива щодо продовження особливого режиму на чотири роки отримала 48 голосів, проти виступили 36 депутатів. Партія Альянсу, яка займає нейтральну позицію щодо питання суверенітету Північної Ірландії, підтримала націоналістів.