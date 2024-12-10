Сіярто заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС щодо грузинських чиновників

Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише угорський мовник.
"Угорщина категорично проти включення грузинських чиновників до списку санкцій, якщо будуть такі пропозиції, ми накладемо вето, можете в цьому бути впевнені", – сказав глава угорської дипломатії.
За його словами, Угорщина надає Грузії всіляку підтримку.
"Якби на виборах перемогла опозиція, Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони б сказали, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною...Вони ставлять під сумнів волю грузинського народу, яку він висловив у вигляді демократичних виборів. Це серйозна і, скажімо так, нудна гра ліберального мейнстриму, яку відкинуть", – заявив Сійярто.
Він додав, що його країна закликає Брюссель та міжнародну ліберальну еліту "поважати рішення грузинського народу та не ставити під сумнів суверенне право грузинського народу вирішувати майбутнє своєї країни".
- 28 листопада Європарламент закликав провести перевибори грузинського парламенту. Вибори відбулися 16 листопада і переможцем на них оголосили правлячу партію "Грузинська мрія", що при владі вже 12 років та є проросійською.
- Після того грузинський прем'єр оголосив про зупинку переговорів із Євросоюзом про вступ країни до 2028 р. Рішення одразу ж викликало реакцію суспільства: на вулиці увечері вийшли тисячі людей, а згодом до протестів доєдналася і президентка Саломе Зубрабішвілі.
- Станом на 6 грудня на акціях протесту вже затримали близько 400 осіб, і понад 300 із них зазнали тортур та нелюдського поводження.
- Литва, Латвія та Естонія запровадили обмеження щодо голови правлячої партії Грузії “Грузинська мрія” Бідзіни Іванішвілі й низки грузинських посадовців, а Нідерланди закликатимуть ЄС призупинити безвізовий режим для Грузії.
- На події у Грузії відреагував і президент України. Зеленський доручив підготувати санкційні рішення.