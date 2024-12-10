Сіярто заявив, що Угорщина накладе вето на санкції ЄС щодо грузинських чиновників

Угорщина накладе вето на санкції Євросоюзу щодо грузинських чиновників, якщо такі будуть.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пише угорський мовник.

"Угорщина категорично проти включення грузинських чиновників до списку санкцій, якщо будуть такі пропозиції, ми накладемо вето, можете в цьому бути впевнені", – сказав глава угорської дипломатії.

За його словами, Угорщина надає Грузії всіляку підтримку.

"Якби на виборах перемогла опозиція, Брюссель голосно кричав би про демократію в Грузії. Вони б сказали, що демократія в Грузії ніколи не була такою сильною...Вони ставлять під сумнів волю грузинського народу, яку він висловив у вигляді демократичних виборів. Це серйозна і, скажімо так, нудна гра ліберального мейнстриму, яку відкинуть", – заявив Сійярто.

Він додав, що його країна закликає Брюссель та міжнародну ліберальну еліту "поважати рішення грузинського народу та не ставити під сумнів суверенне право грузинського народу вирішувати майбутнє своєї країни".