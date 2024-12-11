Сибіга: партнери мають чітке розуміння необхідності вступу України до НАТО, але є столиці-скептики

Українські партнери мають чітке розуміння необхідності вступу України до НАТО, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межах проєкту lb.ua та EFI Group "Нова країна".
На його думку, не можна говорити про створення належної архітектури трансатлантичної безпеки без України в НАТО. Однак є столиці-скептики у питанні приєднання України до Альянсу, хоча їх ряд коротший, ніж озвучені в ЗМІ чотири: Будапешт, Братислава, Берлін та Вашингтон.
"Але ми теж розуміємо позицію країн, якби дійшло до прийняття конкретного рішення. У статусі міністра закордонних справ свій перший візит я здійснив до найближчих до нас країн, маючи на меті розвиток політики добросусідства і показуючи, що ми не боїмося і готові вирішувати і найскладніші питання у наших двосторонніх відносинах. Тому я відвідав і Будапешт, і Словаччину, мав візит до Румунії, до Варшави", – сказав міністр.
З усіма партнерами перебувають у тісному контакті, зокрема щодо обговорення важких питань.
Повне інтерв'ю з міністром закордонних справ читайте на lb.ua цієї п'ятниці.
- Україна розуміє, що не може стати членом НАТО до завершення війни, але наполягає, щоб запрошення про вступ їй надали уже зараз. Це потрібно для посилення позиції держави перед ймовірними переговорами з агресором.
- 1 грудня український президент сказав, що до скептиків стосовно приєднання України до НАТО належать США, Угорщина та Німеччина.
- Президент також казав, що запросити до НАТО треба всю територію України, а покласти край війні могло б прийняття до Альянсу тієї частини країни, яка вільна.