Сибіга: партнери мають чітке розуміння необхідності вступу України до НАТО, але є столиці-скептики

Список цих скептиків не такий довгий, як публікували медіа.

Українські партнери мають чітке розуміння необхідності вступу України до НАТО, сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межах проєкту lb.ua та EFI Group "Нова країна".

На його думку, не можна говорити про створення належної архітектури трансатлантичної безпеки без України в НАТО. Однак є столиці-скептики у питанні приєднання України до Альянсу, хоча їх ряд коротший, ніж озвучені в ЗМІ чотири: Будапешт, Братислава, Берлін та Вашингтон.

"Але ми теж розуміємо позицію країн, якби дійшло до прийняття конкретного рішення. У статусі міністра закордонних справ свій перший візит я здійснив до найближчих до нас країн, маючи на меті розвиток політики добросусідства і показуючи, що ми не боїмося і готові вирішувати і найскладніші питання у наших двосторонніх відносинах. Тому я відвідав і Будапешт, і Словаччину, мав візит до Румунії, до Варшави", – сказав міністр.

З усіма партнерами перебувають у тісному контакті, зокрема щодо обговорення важких питань.

Повне інтерв'ю з міністром закордонних справ читайте на lb.ua цієї п'ятниці.