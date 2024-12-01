Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною
Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара
ГоловнаПолітика

Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства

"Запрошення України в НАТО – необхідна річ для нашого виживання", - наголосив глава держави.

Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства
Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Запрошення України в НАТО – необхідна річ для виживання нашої держави і мова не йде про вступ частини української території.

Про це сказав Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою 1 грудня.

«Запрошення України в НАТО – необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України та всієї євроатлантичної спільноти.», - заявив глава держави.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Президент сказав, що серед скептиків запрошення України в Алянс наразі є США, Німеччина і Угорщина, але наголосив, що зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО 3–4 грудня не є останньою можливістю для нашої держави отримати запрошення на вступ.

«Це не остання можливість для цього. У будь-якому випадку можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля. Є два місяці у діючої влади Сполучених Штатів. Вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків щодо нашого майбутнього... Це навіть не запрошення. Це рекомендація міністрів закордонних справ до лідерів щодо майбутнього запрошення України в НАТО», - зауважив Зеленський.

Президент укотре наголосив, що «найкращі гарантії безпеки для нас – НАТО» і зауважив, що «не може бути запрошення в НАТО частини територій України». 

«Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території – не українські. Тому Україна ніколи на це не піде», - сказав глава держави.

  • Днями міністр закордонних справ Андрій Сибіга відправив листа своїм колегам по НАТО, в якому закликав надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня.
  • Тоді з’явилася заява Зеленського про те, що покласти край "гарячій фазі війни" може членство в НАТО частини України, яка під нашим контролем. При цьому саме запрошення до НАТО має визнавати міжнародно визнані кордони України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies