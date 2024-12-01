Зеленський прокоментував ідею про вступ до НАТО частини території України і назвав скептиків українського членства

Володимир Зеленський під час пресконференції з президентом Євроради 1 грудня 2024 року

Запрошення України в НАТО – необхідна річ для виживання нашої держави і мова не йде про вступ частини української території.

Про це сказав Володимир Зеленський на пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою 1 грудня.

«Запрошення України в НАТО – необхідна річ для нашого виживання. Ми працюємо на всіх рівнях, щоб посилити позиції України та всієї євроатлантичної спільноти.», - заявив глава держави.

Президент сказав, що серед скептиків запрошення України в Алянс наразі є США, Німеччина і Угорщина, але наголосив, що зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО 3–4 грудня не є останньою можливістю для нашої держави отримати запрошення на вступ.

«Це не остання можливість для цього. У будь-якому випадку можна розраховувати на наступні кроки, якщо є політична воля. Є два місяці у діючої влади Сполучених Штатів. Вони мають вплив на тих небагатьох європейських скептиків щодо нашого майбутнього... Це навіть не запрошення. Це рекомендація міністрів закордонних справ до лідерів щодо майбутнього запрошення України в НАТО», - зауважив Зеленський.

Президент укотре наголосив, що «найкращі гарантії безпеки для нас – НАТО» і зауважив, що «не може бути запрошення в НАТО частини територій України».

«Це автоматичне визнання, що всі інші території не тільки в небезпеці, а всі інші території – не українські. Тому Україна ніколи на це не піде», - сказав глава держави.