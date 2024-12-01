Зеленський обговорив з Каєю Каллас потреби України в ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас. Вони обговорили потреби України в системах протиповітряної оборони.

Про це Володимир Зеленський розповів у соцмережах.

"Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все – потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", — ідеться у повідомленні.