Нардепка розповіла, хто з українців не зможе отримати тисячу "зимової допомоги"

Витратити ці кошти можна лише на території України.

Деякі категорії громадян України не зможуть отримати тисячу гривень, передбачені програмою зимової підтримки. Про це в коментарі LB live у програмі "Дорослий погляд" розповіла народна депутатка Леся Забуранна.

Зокрема, отримати виплату не зможуть українці за кордоном. Людина повинна перебувати на території України і витратити ці кошти теж на українській території.

"Люди, які перебувають за кордоном, вони не зможуть скористатися цими коштами. Не можуть скористатися певні категорії людей, зокрема, які перебувають у в'язницях. Кабмін виписав алгоритм цих коштів. Ми десь розраховуємо на таку суму – в районі 10-12 млрд гривень", – сказала депутатка.