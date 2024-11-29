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Нардепка розповіла, хто з українців не зможе отримати тисячу "зимової допомоги"

Витратити ці кошти можна лише на території України. 

Нардепка розповіла, хто з українців не зможе отримати тисячу "зимової допомоги"
Фото: flick НБУ

Деякі категорії громадян України не зможуть отримати тисячу гривень, передбачені програмою зимової підтримки. Про це в коментарі LB live у програмі "Дорослий погляд" розповіла народна депутатка Леся Забуранна

Зокрема, отримати виплату не зможуть українці за кордоном. Людина повинна перебувати на території України і витратити ці кошти теж на українській території.

"Люди, які перебувають за кордоном, вони не зможуть скористатися цими коштами. Не можуть скористатися певні категорії людей, зокрема, які перебувають у в'язницях. Кабмін виписав алгоритм цих коштів. Ми десь розраховуємо на таку суму – в районі 10-12 млрд гривень", – сказала депутатка. 

  • Виплата тисячі гривень має розпочатися в грудні. Це – залишок отриманих від партнерів коштів, які неможливо витратити на оборону. Але українці після їх отримання можуть їх задонатити. 
  • Нещодавно в Мінекономіки розповідали алгоритм, як оформити цю виплату.
  • Петиція з закликом скасувати виплату українцям по 1000 грн набрала 25 000. 
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