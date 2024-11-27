Ентоні Блінкен обговорив у Ватикані війну Росії проти Україні

Зміст приватної розмови між Блінкеном та Франциском не був розголошений.

Сьогодні, 27 листопада, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Ватикані із Папою Римський Франциском.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Крім того, Блінкен зустрівся із державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном та архієпископом Полом Річардом Галлагером, секретарем із відносин з державами. Він обговорив з ними “низку глобальних пріоритетів”.

Серед іншого, “вони підтвердили спільне зобов’язання подолати жахливі наслідки для українського цивільного населення, в міру того, як Україна захищається від агресії Росії”.

Водночас, конкретний зміст приватної розмови між Блінкеном та Папою Франциском не був розголошений.