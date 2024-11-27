Ентоні Блінкен обговорив у Ватикані війну Росії проти Україні

Сьогодні, 27 листопада, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у Ватикані із Папою Римський Франциском.
Про це повідомляє “Голос Америки”.
Крім того, Блінкен зустрівся із державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном та архієпископом Полом Річардом Галлагером, секретарем із відносин з державами. Він обговорив з ними “низку глобальних пріоритетів”.
Серед іншого, “вони підтвердили спільне зобов’язання подолати жахливі наслідки для українського цивільного населення, в міру того, як Україна захищається від агресії Росії”.
Водночас, конкретний зміст приватної розмови між Блінкеном та Папою Франциском не був розголошений.
- Президент України Володимир Зеленський вранці 11 жовтня прибув до Ватикану, де в Апостольському палаці зустрівся з Папою Римським Франциском.