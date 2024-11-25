Сибіга їде у вівторок до Польщі на зустріч із главою тамтешнього МЗС

Посадовці говоритимуть про ситуацію в Україні, двосторонні відносини та наслідки нещодавньої зустрічі «Групи п’яти» у Варшаві.

26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу, повідомляє РАР.

Запланована зустріч із польським колегою Радославом Сікорським. Посадовці говоритимуть про ситуацію в Україні, двосторонні відносини та наслідки нещодавньої зустрічі «Групи п’яти» у Варшаві.

Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що переговори стосуватимуться, «звичайно, найважливішого питання - ситуації в Україні та двосторонніх польсько-українських відносин». Він припустив, що також можуть торкнутися питання Волині, а ще - трансатлантичних зв'язків та можливих змін у політиці США.