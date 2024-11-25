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Сибіга їде у вівторок до Польщі на зустріч із главою тамтешнього МЗС

Посадовці говоритимуть про ситуацію в Україні, двосторонні відносини та наслідки нещодавньої зустрічі «Групи п’яти» у Варшаві. 

Сибіга їде у вівторок до Польщі на зустріч із главою тамтешнього МЗС
Глава МЗС України Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу, повідомляє РАР.

Запланована зустріч із польським колегою Радославом Сікорським. Посадовці говоритимуть про ситуацію в Україні, двосторонні відносини та наслідки нещодавньої зустрічі «Групи п’яти» у Варшаві. 

Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що переговори стосуватимуться, «звичайно, найважливішого питання - ситуації в Україні та двосторонніх польсько-українських відносин». Він припустив, що також можуть торкнутися питання Волині, а ще - трансатлантичних зв'язків та можливих змін у політиці США.

  • Тим часом польські фермери знову блокують український кордон: вони заявляють, що можуть поновити акції протесту на пропускних пунктах у грудні і ці акції можуть бути набагато масштабнішими.
  • Фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на торішньому рівні і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з МЕРКОСУР. Аграрії також заявили ‒ якщо домовленостей не досягнуть, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.
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