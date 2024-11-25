Сибіга їде у вівторок до Польщі на зустріч із главою тамтешнього МЗС

26 листопада міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає Польщу, повідомляє РАР.
Запланована зустріч із польським колегою Радославом Сікорським. Посадовці говоритимуть про ситуацію в Україні, двосторонні відносини та наслідки нещодавньої зустрічі «Групи п’яти» у Варшаві.
Речник польського МЗС Павел Вронський повідомив, що переговори стосуватимуться, «звичайно, найважливішого питання - ситуації в Україні та двосторонніх польсько-українських відносин». Він припустив, що також можуть торкнутися питання Волині, а ще - трансатлантичних зв'язків та можливих змін у політиці США.
- Тим часом польські фермери знову блокують український кордон: вони заявляють, що можуть поновити акції протесту на пропускних пунктах у грудні і ці акції можуть бути набагато масштабнішими.
- Фермери протестували з двох причин: невиконання вимоги щодо збереження рівня сільськогосподарського податку у 2024 році на торішньому рівні і занепокоєння, пов'язане з підписанням ЄС угоди про вільну торгівлю з МЕРКОСУР. Аграрії також заявили ‒ якщо домовленостей не досягнуть, вони мають намір протестувати до кінця року цілодобово.