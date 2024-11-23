Зеленський: є всі шанси наступного року закінчити війну, хочу в січні побачити пропозиції Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має всі шанси закінчити війну наступного року, необхідно почути нові пропозиції нового президента США Дональда Трампа про план завершення війни, що можливо буде в січні, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни", – сказав Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції з продовольчої безпеки Grain from Ukraine у суботу.
Він також додав, що "не хотів, щоб російська дезінформація впливала на людей, що в нас є тільки наш план, і ми не хочемо чути інших партнерів з інших континентів. Це неправда".
Водночас президент наголосив, що глобальний Південь буде на боці України і на боці закінчення війни, коли США матимуть сильнішу позицію.
"Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну, - ред.). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, які базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами", – зазначив Зеленський.
Як повідомляє Укрінформ, президент додав, що переговори з Трампом будуть можливі після інавгурації.
"Я не знаю, коли будуть зустрічі, у мене немає дати… це залежить від багатьох речей - не тільки від графіків, а й від легітимності проведення відповідних зустрічей. Якщо ми хочемо зустрічі, на яких вирішуються якісь питання, то для цього мають бути відповідні законодавчі можливості, пройдена інавгурація", – сказав Зеленський.