МЗС: Київ здійснює дипломатичні кроки через застосування Москвою нового типу ракети

Міністерство закордонних справ України вже ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків у зв'язку з пуском Росією по Україні нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Interfax-Україна.

"Зокрема, ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що сталося, що нам відомо. Також ми вже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО", – сказав він.

Також МЗС планує залучити механізми ОБСЄ для реагування на це: формальні звернення, ноти, скликання окремих форматів.

За словами речника, наразі Україна очікує на експертні висновки для визначення конкретного типу нової застосованої РФ ракети, яка впала поблизу Дніпра вранці.

Якщо підтвердиться застосування саме МБР, то Україна вважає, що "можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка, як ви знаєте, періодично запускає такі ракети, лякаючи сусідів".

Тихий сказав, що Україна закликає світове співтовариство, кожну країну та лідера, який поважає Статут ООН негайно реагувати на застосування Росією нового типу озброєння, підвищення загалом рівня озброєння та не чекати на висновки експертів.

Наша держава працюватиме з партнерами і переконуватиме їх передати комплекси протиракетної оборони, необхідних для збиття МБР.