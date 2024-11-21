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МЗС: Київ здійснює дипломатичні кроки через застосування Москвою нового типу ракети

Зокрема задіюють механізми НАТО та ООН. 

МЗС: Київ здійснює дипломатичні кроки через застосування Москвою нового типу ракети
Фото: Вікіпедія

Міністерство закордонних справ України вже ухвалило і здійснює низку дипломатичних кроків у зв'язку з пуском Росією по Україні нового типу ракети, яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети (МБР).

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, пише Interfax-Україна. 

"Зокрема, ми вже звернулися до наших партнерів з інформуванням про те, що сталося, що нам відомо. Також ми вже задіюємо механізми ООН, механізми НАТО", – сказав він. 

Також МЗС планує залучити механізми ОБСЄ для реагування на це: формальні звернення, ноти, скликання окремих форматів.

За словами речника, наразі Україна очікує на експертні висновки для визначення конкретного типу нової застосованої РФ ракети, яка впала поблизу Дніпра вранці.

Якщо підтвердиться застосування саме МБР, то Україна вважає, що "можна буде констатувати, що путінська Росія деградувала до стану КНДР, яка, як ви знаєте, періодично запускає такі ракети, лякаючи сусідів".

Тихий сказав, що Україна закликає світове співтовариство, кожну країну та лідера, який поважає Статут ООН негайно реагувати на застосування Росією нового типу озброєння, підвищення загалом рівня озброєння та не чекати на висновки експертів.

Наша держава працюватиме з партнерами і переконуватиме їх передати комплекси протиракетної оборони, необхідних для збиття МБР. 

  • Російська армія сьогодні уранці атакувала Дніпро ракетами різних типів. Ворог цілив по підприємствах та критичній інфраструктурі. З Астраханської області росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету.
  • Джерела Української правди стверджують, що росіяни використали ракету "Рубеж" – потенційний носій ядерного заряду. Удар вони провели наступного дня після попереджень посольства США щодо підвищеної загрози. 
  • В ЄС відреагували на удар РФ по Дніпру міжконтинентальною ракетою і кажуть, що Путін думає про ескалацію, а не про мир.
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