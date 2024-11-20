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МЗС закликає партнерів реагувати на російські обстріли без інформаційного нагнітання

У МЗС радять партнерам реагувати на загрози обстрілів з боку РФ "так само, як і в попередні тисячу днів".

МЗС закликає партнерів реагувати на російські обстріли без інформаційного нагнітання
МЗС України
Фото: Вікіпедія

МЗС України звертається до партнерів реагувати на ймовірну загрозу обстрілів з боку РФ без інформаційного нагнітання.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України у відповідь на повідомлення посольства США про можливу значну повітряну атаку.

"Сьогодні в інформаційному полі з'явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та деяких інших дипломатичних представництв іноземних держав в Україні", — ідеться у заяві МЗС.

У відомстві підкреслюють, що МЗС перебуває у постійному контакті з партнерами щодо потенційних безпекових загроз. "Загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів".

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — наголошують у міністерстві закордонних справ України.

Також МЗС закликає громадян України "зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки — як і щоразу при загрозі російського ракетного обстрілу".

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