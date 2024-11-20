ГУР: Росія проводить інформаційну атаку щодо “особливо масованого” ракетного удару по Україні

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія проводить інформаційну-психологічну атаку щодо нібито “особливо масованого” ракетного удару по Україні. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

“Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні. Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки”, – йдеться в повідомленні.

Відомство закликало громадян довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

“Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям”, – зазначили у ГУР.

Зазначимо, що посольство США та ще низки країн попередили своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку сьогодні. Ці дипломатичні установи сьогодні не працюватимуть.