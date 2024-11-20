Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
​САП вимагає конфіскувати у заступника начальника поліції Києва активи на 8,7 млн грн, оформлені на тещу
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР: Росія проводить інформаційну атаку щодо “особливо масованого” ракетного удару по Україні

Відомство закликало громадян довіряти інформації лише з офіційних ресурсів.

ГУР: Росія проводить інформаційну атаку щодо “особливо масованого” ракетного удару по Україні
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони заявило, що Росія проводить інформаційну-психологічну атаку щодо нібито “особливо масованого” ракетного удару по Україні. Про це повідомляє пресслужба ГУР. 

“Месенджерами та соціальними мережами нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу «особливо масованого» ракетно-бомбового удару по українським містам сьогодні. Дане повідомлення – фейк, воно містить типове для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки”, – йдеться в повідомленні.

Відомство закликало громадян довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО. 

“Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги – безпечніше перечекати в укритті. Втім, закликаємо не піддаватись панічним настроям”, – зазначили у ГУР.

Зазначимо, що посольство США та ще низки країн попередили своїх громадян в Україні про можливу значну повітряну атаку сьогодні. Ці дипломатичні установи сьогодні не працюватимуть.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies