Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Албанія – Україна (1:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Внаслідок російського удару в Одесі загинули поліцейські
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Лідери G20 на саміті у Бразилії зробили групове фото без Байдена
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
У Глухові "шахед" влучив у гуртожиток. Загинули 12 людей, є поранені (оновлено)
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
​​Тисяча і одна ніч
​​Тисяча і одна ніч
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі Росія атакувала ракетами і 122 дронами

Захисники збили дві ракети і 56 БпЛА, ще 58 дронів локаційно втрачені, деякі полетіли до росіян і білорусів. 

Російська армія у ніч на 20 листопада, починаючи з 19:30, спрямувала на Україну зенітну керовану ракету С300 (з триторіє Бєлгородської по Харківській області), п'ять керованих авіаракет Х-59/69 (по Дніпропетровській, Чернігівській і Сумській). Також окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу. 

Станом на 11 годину підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Про це повідомили в Повітряних силах. 

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні. 

Уночі захисники збили понад 50 дронів
Фото: Повітряні сили в Telegram
Уночі захисники збили понад 50 дронів

Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять – на російську територію, один – на білоруську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies