Уночі Росія атакувала ракетами і 122 дронами

Захисники збили дві ракети і 56 БпЛА, ще 58 дронів локаційно втрачені, деякі полетіли до росіян і білорусів.

Російська армія у ніч на 20 листопада, починаючи з 19:30, спрямувала на Україну зенітну керовану ракету С300 (з триторіє Бєлгородської по Харківській області), п'ять керованих авіаракет Х-59/69 (по Дніпропетровській, Чернігівській і Сумській). Також окупанти били керованими авіабомбами та випустили 122 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу.

Станом на 11 годину підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram Уночі захисники збили понад 50 дронів

Внаслідок активної протидії 58 ворожих БпЛА локаційно втрачено у різних регіонах. Шість безпілотників вийшли з повітряного простору України: п’ять – на російську територію, один – на білоруську.