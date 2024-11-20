У Києві під час ворожої атаки уламки впали в двох районах

У Києві під час нічної повітряної атаки уламки впали в двох районах – Оболонському та Подільському. Інформації про поранених немає.
У Подільському уламки впали на машину, минулося без загоряння. Також вибухова хвиля пошкодила вікна в нежитловому приміщенні, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Оболонський район: уламки впали на відкритій території. Без наслідків. Інформації щодо постраждалих не надходило!" – додав він.
- Раніше Попко уточнив, що інформація про загоряння нежитлової будівлі внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі виявилася хибною – пожежа була побутової.
- У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено садочок, школу, магазини та інші будівлі.