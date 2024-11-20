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У Києві під час ворожої атаки уламки впали в двох районах

Інформації про поранених немає. 

У Києві під час ворожої атаки уламки впали в двох районах
Робота ППО, мобільні групи
Фото: 108-ма окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

У Києві під час нічної повітряної атаки уламки впали в двох районах – Оболонському та Подільському. Інформації про поранених немає. 

У Подільському уламки впали на машину, минулося без загоряння. Також вибухова хвиля пошкодила вікна в нежитловому приміщенні, повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. 

"Оболонський район: уламки впали на відкритій території. Без наслідків. Інформації щодо постраждалих не надходило!" – додав він. 

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