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СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці за підозрою в коригуванні ворожих обстрілів

Служба безпеки інформує, що ворожий агент діяв у Київській та Вінницькій областях.

СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці за підозрою в коригуванні ворожих обстрілів
Фото: СБУ

СБУ затримала 22-річного баристу з Вінниці за підозрою о коригуванні ворожих обстрілів та вчиненні підпалів. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

За даними військової контррозвідки СБУ, агент збирав інформацію про одну із київських ТЕЦ, по якій окупанти планували здійснити комбінований удар із використанням ракетного озброєння та дронів-камікадзе. Також він намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ, які захищають повітряний простір столичного регіону, зокрема над тепловими електростанціями.

Окрім виконання ворожих завдань на Київщині, за даними СБУ, чоловік намагався підпалити трансформаторні підстанції на залізниці у Вінницькій області. 

СБУ повідомляє, що затримала підозрюваного «по гарячих слідах» після спроби підпалити трансформатор. 

 

Як встановило розслідування, молодик був дистанційно завербований ГРУ у жовтні цього року. Під час обшуків у нього було вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він «звітував» своєму російському куратору.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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