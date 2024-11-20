У російському місті Ґубкін, що у Бєлгородській області уражено уражено командний пункт угруповання окупаційних військ "Сєвєр".

Про це повідомили у ГУР.

"Вибухи і густий дим – у місті ґубкін на росії уражено командний пункт угруповання військ «сєвєр»", – йдеться у повідомленні розвідників.

Мешканці міста спостерігали густий чорний дим, відчували його запах та чули гучні звуки вибухів.

"ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", – зазначили у розвідці.