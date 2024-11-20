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Розвідка повідомила про ураження командного пункту військ "Сєвєр" у Брянський області

Уразили командний пункт у місті Ґубкін Бєлгородської області. 

Розвідка повідомила про ураження командного пункту військ "Сєвєр" у Брянський області
Ураження командного пункту військ "Сєвєр" у РФ
Фото: Скріншот відео ГУР

У російському місті Ґубкін, що у Бєлгородській області уражено уражено командний пункт угруповання окупаційних військ "Сєвєр".

Про це повідомили у ГУР.

"Вибухи і густий дим – у місті ґубкін на росії уражено командний пункт угруповання військ «сєвєр»", – йдеться у повідомленні розвідників. 

Мешканці міста спостерігали густий чорний дим, відчували його запах та чули гучні звуки вибухів.

"ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата", – зазначили у розвідці.

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