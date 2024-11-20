Російська ракета поцілила в адміністративну будівлю Прилук, поранений чоловік

За добу ворог 5 разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 22 вибухи. У Прилуках через ворожу атаку поранений чоловік.
Про це повідомили у Чернігівській ОВА.
Увечері 19 листопада російська ракета поцілила в адміністративну будівлю у Прилуках. Поранений 70-річний чоловік, його госпіталізували у Прилуцьку ЦМЛ.
Внаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці.
- Нещодавно затримали мешканця Чернігова, який корегував ворожі удари та планував убивства військових ЗСУ.