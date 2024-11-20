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Російська ракета поцілила в адміністративну будівлю Прилук, поранений чоловік

Загалом росіяни 5 разів атакували Чернігівську область. 

Російська ракета поцілила в адміністративну будівлю Прилук, поранений чоловік
Рятувальник на місці обстрілу у Чернігівській області
Фото: Чернігівська ОВА

За добу ворог 5 разів обстріляв територію Чернігівської області. Всього зафіксовано 22 вибухи. У Прилуках через ворожу атаку поранений чоловік. 

Про це повідомили у Чернігівській ОВА. 

Увечері 19 листопада російська ракета поцілила в адміністративну будівлю у Прилуках. Поранений 70-річний чоловік, його госпіталізували у Прилуцьку ЦМЛ. 

Внаслідок влучання сталася пожежа адмінбудівлі, пошкоджені вікна, автомобіль. На місці працювали рятувальники, медики, правоохоронці.

Швидка допомога на місці російського обстрілу у Чернігівській області
Фото: Чернігівська ОВА
Швидка допомога на місці російського обстрілу у Чернігівській області

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