ЗМІ: Байден погодив надання Україні протипіхотних мін

Видання The Washington Post ексклюзивно повідомило про те, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила постачати Україні протипіхотні міни.

Як стверджують журналісти, цей тип озброєння має допомогти українським військовим стримати просування ворога на сході та відбивати штурми. При цьому міни є "непостійними": з часом вони самознищуються або втрачають заряд батареї, що слугує запобіжником від ураження цивільних осіб.

Українські чиновники, переконує WP, пообіцяли не використовувати міни у густонаселеній місцевості. Для Байдена це принциповий момент, адже експерти з контролю зброї раніше говорили господарю Білого дому про надмірний ризик для цивільних, що й стримувало Білий дім від поставок мін. Використовувати вибухові засоби Україна зможе лише на власній території.