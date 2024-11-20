Держсекретар США назвав лідера венесуельської опозиції "обраним президентом"

Пряма вказівка на те, що США не визнаватимуть влади Ніколаса Мадуро.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час перебування у Бразилії на саміті країн "Великої двадцятки" у дописі в соцмережах назвав лідера опозиції Венесуели Едмундо Гонзалеса "обраним президентом".

Як звертає увагу Reuters, це вперше голова американської дипломатії вжив саме такий термін. Подібний крок розцінюють як чергову вказівку на те, що Сполучені Штати не збираються визнавати Ніколаса Мадуро президентом після виборів, які, на думку демократичних країн світу, були сфальсифіковані на користь режиму диктатора.

За словами Блінкена, "венесуельський народ гучно заявив про свій вибір, а демократія вимагає поваги до волі виборців".