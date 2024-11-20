Держсекретар США назвав лідера венесуельської опозиції "обраним президентом"

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час перебування у Бразилії на саміті країн "Великої двадцятки" у дописі в соцмережах назвав лідера опозиції Венесуели Едмундо Гонзалеса "обраним президентом".
Як звертає увагу Reuters, це вперше голова американської дипломатії вжив саме такий термін. Подібний крок розцінюють як чергову вказівку на те, що Сполучені Штати не збираються визнавати Ніколаса Мадуро президентом після виборів, які, на думку демократичних країн світу, були сфальсифіковані на користь режиму диктатора.
За словами Блінкена, "венесуельський народ гучно заявив про свій вибір, а демократія вимагає поваги до волі виборців".
- 75-річний Гонзалес був вимушений залишити Венесуелу через загрозу політичних репресій. Проте він має намір повернутися 10 січня "для того, щоб увійти в свій новий офіс" - на цей день призначена інавгурація нового президента.