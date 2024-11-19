АP: Іран збільшив свої запаси урану, збагаченого до 60%

Іран знехтував міжнародними вимогами призупинити ядерну програму та збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.

Про це повідомляє AP з посиланням на конфіденційну доповідь МАГАТЕ.

У звіті МАГАТЕ йдеться, що станом на 26 жовтня Іран має 182,3 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 17,6 кілограма більше, ніж у останньому звіті, складеному в серпні. При цьому близько 42 кілограмів урану, збагаченого до 60% чистоти, є кількістю, при якій теоретично можливе створення однієї ядерної боєголовки, якщо матеріал буде збагачений до 90%.

Зазначається, що уран, збагачений до 60% чистоти, є технічним кроком до збройового рівня збагачення в 90%.

МАГАТЕ також повідомило, що станом на 26 жовтня загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 6604,4 кілограма, що на 852,6 кілограма більше, ніж було у серпні.