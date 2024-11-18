Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
ГоловнаСвіт

Британія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет РФ

До санкційного списку потрапило російське вантажне судно Port Olya-3.

Британія запровадила нові санкції проти Ірану за постачання балістичних ракет РФ

Великобританія оголосила про посилення санкцій проти Ірану у відповідь на постачання балістичних ракет Росії.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Укрінформ.

Зокрема, нові санкції передбачають замороження активів іранської авіакомпанії Iran Air та судноплавної компанії Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) за їхню роль у підтриманні оборонного сектору Ірану та транспортуванні зброї до Росії для її подальшого використання на полі бою в Україні.

Крім того, санкції запроваджені проти державного національного судноплавного перевізника Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) і російського вантажного судна PORT OLYA-3. 

  • Рада ЄС розширює санкції проти Ірану через його військову підтримку Росії у війні проти України. Зокрема, до "чорного списку" потрапили одна фізична та чотири юридичні особи: Ісламська Республіка Іранські судноплавні лінії (IRISL) та її директор Мохаммад Резу Хіабані, а також три російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker та Arapax. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies