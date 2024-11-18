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Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку Росії

До підсанкційного списку ввійшли три російські судноплавні компанії.

Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку Росії

Рада ЄС ухвалила розширює санкції проти Ірану через його військову підтримку Росії у війні проти України. Зокрема, до "чорного списку" потрапили одна фізична та чотири юридичні особи.

Про це ідеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження Ради ЄС спрямовані на використання суден і портів для передачі іранських БпЛА, ракет і технологій та компонентів до Росії. Також заборона стосується експорту, передачі та постачання компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА з країн ЄС до Ірану.

Санкції також стосуються  транзакцій з портами та шлюзами, що перебувають під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.

Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної особи та чотирьох організацій, які причетні до передачі Іраном ракет і безпілотників до Росії на підтримку війни проти України.

До "чорного списку" ввійшли Ісламська Республіка Іранські судноплавні лінії (IRISL) та її директор Мохаммад Резу Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.

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