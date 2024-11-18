Рада ЄС запровадила нові санкції проти Ірану через військову підтримку Росії

Рада ЄС ухвалила розширює санкції проти Ірану через його військову підтримку Росії у війні проти України. Зокрема, до "чорного списку" потрапили одна фізична та чотири юридичні особи.

Про це ідеться у пресрелізі Ради ЄС.

Обмеження Ради ЄС спрямовані на використання суден і портів для передачі іранських БпЛА, ракет і технологій та компонентів до Росії. Також заборона стосується експорту, передачі та постачання компонентів, що використовуються у розробці та виробництві ракет і БПЛА з країн ЄС до Ірану.

Санкції також стосуються транзакцій з портами та шлюзами, що перебувають під управлінням або контролем фізичних та юридичних осіб, включених до санкційного переліку. Цей захід включає доступ до інфраструктури портів і шлюзів, таких як Амірабад і Анзалі, і надання будь-яких послуг суднам.

Крім того, Рада ЄС ухвалила обмежувальні заходи проти однієї фізичної особи та чотирьох організацій, які причетні до передачі Іраном ракет і безпілотників до Росії на підтримку війни проти України.

До "чорного списку" ввійшли Ісламська Республіка Іранські судноплавні лінії (IRISL) та її директор Мохаммад Резу Хіабані. IRISL є національним морським перевізником Ірану, і протягом багатьох років його судна були задіяні у перевезенні безпілотників для включеного до списку ЄС Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Рада ЄС також внесла до списку три російські судноплавні компанії – MG Flot, VTS Broker та Arapax. Їхні судна беруть участь у перевезенні через Каспійське море зброї та боєприпасів іранського виробництва, в тому числі компонентів БПЛА, для постачання російських військ, що воюють в Україні.