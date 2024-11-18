Сибіга звернувся до європейських колег: "Наша боротьба – це ваша боротьба"

У понеділок, 18 листопада, глава МЗС України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу. Він нагадав, що не можна допустити жодних послаблень для Росії.

"Україна є і повинна залишатися фактором єдності. Наша боротьба – це ваша боротьба. Наша перемога буде вашою перемогою", – сказав міністр, пише пресслужба МЗС.

Глава МЗС також закликав союзників рішуче протистояти будь-яким спробам прирівняти агресора – Росію – до України, яка обороняється від агресії.

Андрій Сибіга зазначив, що всеосяжного, справедливого і тривалого миру можна досягти лише силою та своєчасними рішеннями. Йдеться про запрошення України до членства в НАТО, зняття обмежень на далекобійні удари, дозвіл країнам-сусідам збивати російські ракети і дрони в українському небі, зміцнення повітряного щита України та посилення санкцій проти Росії та її союзників.

Міністр закликав посилити санкції проти російського "тіньового флоту", який приносить Росії прибутки для ведення війни. Також глава української дипломатії розповів колегам про посилення російських ударів по українській портовій та аграрній інфраструктурі. Він закликав партнерів вивчити можливість розробки спеціальних програм страхування суден і терміналів, що стане прямим та ефективним способом зміцнення української економіки та стійкості.

Андрій Сибіга подякував Данії за те, що вона стала першою країною, яка почала купувати зброю для Сил оборони безпосередньо в Україні.

"Нещодавно приклад Данії наслідували Швеція та Норвегія. Закликаємо держави ЄС приєднатися до цих зусиль та інвестувати в нашу оборонну промисловість. Починати можна вже зараз, створюючи спільні підприємства, інвестуючи в ремонтні хаби та інші проєкти", – зауважив міністр.

Він підкреслив важливість подальшого просування до вступу України в ЄС. Він нагадав, що наша держава виконує свої зобов’язання та залишається відданою впровадженню реформ і трансформацій.