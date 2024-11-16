Зеленський і глава МЗС Японії обговорили допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який прибув із неоголошеним візитом в Україну.
У вечірньому відеозверненні 16 листопада глава держави розповів, що це перший візит Іваї в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії.
На зустрічі йшлося про новий пакет підтримки від Японії, допомогу Північної Кореї Росії, посилення санкцій проти РФ, а також про економічну співпрацю України і Японії та відновлення нашої держави.
«Ми готуємось і до розмови з новим премʼєр-міністром Японії», - додав Зеленський.
- Глава японського МЗС прибув до Києва одразу ж з економічного форуму у Перу.