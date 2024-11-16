Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Тайсон — Пол. Яким був світ під час останнього професійного бою Майка Тайсона?
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Уряд змінив критерії бронювання: зарплатний мінімум, Дія і щомісячний моніторинг
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
Трамп у першій публічній промові після виборів згадав про Україну
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Британська розвідка підтвердила ураження двох російських фрегатів класу "Гепард" у Каспійському морі
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
ГоловнаПолітика

Зеленський і глава МЗС Японії обговорили допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ

Президент анонсував розмову і з новим японським премʼєр-міністром.

Зеленський і глава МЗС Японії обговорили допомогу Україні та посилення санкцій проти РФ
Володимри Зеленський
Фото: ОП

Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Японії Такеші Іваєю, який прибув із неоголошеним візитом в Україну.

У вечірньому відеозверненні 16 листопада глава держави розповів, що це перший візит Іваї в іншу країну одразу після призначення нового уряду Японії.

На зустрічі йшлося про новий пакет підтримки від Японії, допомогу Північної Кореї Росії, посилення санкцій проти РФ, а також про економічну співпрацю України і Японії та відновлення нашої держави.

«Ми готуємось і до розмови з новим премʼєр-міністром Японії», - додав Зеленський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies