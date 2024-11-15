МЗС України про розмову Шольца і Путіна: розмови дають диктатору надію на послаблення ізоляції

"Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру", - вважають у міністерстві.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца і російського диктатора Володимира Путіна.

Як ідеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого, німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. «Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру», - зазначив Тихий.

МЗС вважає, що «довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів» і що нині вони «лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції».

«Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі — і це насамперед виведення військ окупанта з території України», - наголосив Тихий у своєму коментарі.