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МЗС України про розмову Шольца і Путіна: розмови дають диктатору надію на послаблення ізоляції

"Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру", - вважають у міністерстві.

МЗС України про розмову Шольца і Путіна: розмови дають диктатору надію на послаблення ізоляції
Речник МЗС України Георгій Тихий
Фото: скриншот відео

Міністерство закордонних справ України прокоментувало телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца і російського диктатора Володимира Путіна.

Як ідеться в коментарі речника МЗС Георгія Тихого, німецька сторона повідомляла, що збирається говорити з Путіним. «Але навіть якщо Канцлер ФРН не висловлював у розмові позицій, які йшли би врозріз із позицією України, самі по собі розмови з російським диктатором не несуть жодної доданої вартості для досягнення справедливого миру», - зазначив Тихий.

МЗС вважає, що «довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів» і що нині вони «лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції».

«Потрібні конкретні сильні дії, які примусять його до миру, а не вмовляння та спроби умиротворення, які він розцінює як ознаку слабкості та використовує у своїх цілях. Конкретні дії відомі — і це насамперед виведення військ окупанта з території України», - наголосив Тихий у своєму коментарі.

  • 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонує РФ провести переговори з нашоє державою з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
  • Володимир Зеленський потім заявив, що цей дзвінок є скринькою Пандори і що «можуть бути інші розмови, інші дзвінки». Президент попередив, що «Мінська-3» не буде – нам потрібен реальний мир».
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