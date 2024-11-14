Андрій Сибіга зустрівся у Брюсселі з Каєю Каллас та Ентоні Блінкеном

Також голова української дипломатії провів зустрічі з представниками НАТО та Великобританії.

У ході свого візиту до Брюсселя міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся з кандидаткою на посаду Високого представника ЄС Каєю Каллас.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Під час зустрічі з Каєю Каллас Андрій Сибіга обговорив поточну ситуацію на фронті, ключові оборонні потреби України та політичні виклики.

Крім того, Сибіга відзначив значення рішучої підтримки ЄС у протистоянні агресору.

В свою чергу, в рамках переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном йшлось про зміцнення обороноздатності України. Зокрема, про потреби у далекобійному озброєнні, інтеграцію в євроатлантичний простір та забезпечення справедливого миру.

Також голова української дипломатії провів зустрічі з представниками НАТО та Великобританії, зокрема з послом Борисом Руге та державним секретарем Девідом Ламмі. Під час цих зустрічей обговорили розширення підтримки у зміцненні повітряної оборони України та захисту критичної інфраструктури.