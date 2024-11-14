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Суд продовжив Шуфричу і його експомічникові Черепані запобіжні заходи

Шуфрича, наприклад, триматимуть під вартою до 5 грудня. 

Суд продовжив Шуфричу і його експомічникові Черепані запобіжні заходи
Нестор Шуфрич
Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Несторові Шуфричу запобіжний захід, передає «Суспільне».

Шуфрича триматимуть під вартою до 5 грудня. Захист натоміть клопотав про зміну запобіжного заходу.

Адвокати нардепа заявили, що підозра нардепу не обґрунтована і немає доказової бази, також вони просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний із триманням під вартою, а ще зіслалися на низку захворювань і те, що Шуфрич перебуває у СІЗО 14 місяців без обвинувального рішення.

Крім того, питання зміни «запобіжки» суд розглядав у справі експомічника Шуфрича Вʼячеслава Черепані. Той просив цілодобовий домашній арешт і повернення майна.

Натомість прокурор заявив, що підозра обґрунтована, ризики не зменшились, тож «запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати».

Справа Шуфрича

  • До нардепа прийшли із обшуками 15 вересня 2023 року. Тоді ж у нього знайшли "колорадські" стрічки та російські медалі, документи про "автономію" Донецької і Луганської областей із його підписом.
  • Того ж дня нардеп отримав підозру у держзраді, і його відправили під варту без права внесення застави.
  • Через декілька днів Верховна  Рада звільнила Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова.
  • У квітні ць2024ого року помічника нардепа Шуфрича затримали за підозрою у фінансуванні Росгвардії у Криму.
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