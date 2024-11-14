Суд продовжив Шуфричу і його експомічникові Черепані запобіжні заходи

Шуфрича, наприклад, триматимуть під вартою до 5 грудня.

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід нардепу від забороненої ОПЗЖ Несторові Шуфричу запобіжний захід, передає «Суспільне».

Шуфрича триматимуть під вартою до 5 грудня. Захист натоміть клопотав про зміну запобіжного заходу.

Адвокати нардепа заявили, що підозра нардепу не обґрунтована і немає доказової бази, також вони просили застосувати запобіжний захід, не повʼязаний із триманням під вартою, а ще зіслалися на низку захворювань і те, що Шуфрич перебуває у СІЗО 14 місяців без обвинувального рішення.

Крім того, питання зміни «запобіжки» суд розглядав у справі експомічника Шуфрича Вʼячеслава Черепані. Той просив цілодобовий домашній арешт і повернення майна.

Натомість прокурор заявив, що підозра обґрунтована, ризики не зменшились, тож «запобіжний захід тримання під вартою варто продовжувати».

Справа Шуфрича