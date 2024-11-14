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Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини

Поліцейські повідомили жінці про підозру заочно.

Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини
Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції Харківської області заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Куп'янщини, яка працювала у відділі освіти при окупаційній адміністрації.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час тимчасової окупації селища Великий Бурлук фігурантка обіймала посаду “ісполняющєй обязаності мєтодіста отдєла образованія” при так званій тимчасовій цивільній адміністрації Куп'янского району”, - розповіли в поліції.

Уточнюється, що жінка вела журнали обліку та видачі отриманих матеріальних цінностей, та облік годин навчання.

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32-річній жінці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційної діяльності) Кримінального кодексу України. Їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

  • Поліцейські підозрюють мешканця Куп’янського району Харківщини у тому, що він сприяв функціонуванню незаконно створеного органу окупантів. Вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.
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