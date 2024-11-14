​Суддю Окружного адмінсуду Павла Вовка відсторонили від посади

Суддя Окружного адміністративного суду Павло Вовк відсторонений від посади.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

"Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла Вячеславовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Третя Дисциплінарна палата ВРП ухвалила подання про дисциплінарну відповідальність судді у вигляді подання про звільнення 13 листопада. Вовка відсторонили від посади до ухвалення рішення за цим поданням.

"Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення. Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", – заявляє ВРП.

Що відомо про справу Вовка