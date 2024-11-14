​Суддю Окружного адмінсуду Павла Вовка відсторонили від посади

Суддя Окружного адміністративного суду Павло Вовк відсторонений від посади.
Про це повідомляє Вища рада правосуддя.
"Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Вовка Павла Вячеславовича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Третя Дисциплінарна палата ВРП ухвалила подання про дисциплінарну відповідальність судді у вигляді подання про звільнення 13 листопада. Вовка відсторонили від посади до ухвалення рішення за цим поданням.
"Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення. Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати", – заявляє ВРП.
Що відомо про справу Вовка
- Павло Вовк фігурує в справі "плівок ОАСК", Які оприлюднило Національне антикорупційне бюро. Згідно з ними, Вовк втручався у роботу ОАСК, впливаючи на ухвалення рішень у певних справах за гроші. Зокрема, на плівках чути, як судді обговорюють позови до Окружного адмінсуду щодо зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, зміну складу ВККС, введення до її складу лояльних осіб, кваліфікаційного оцінювання тощо.
- Генпрокуратура запросила у Вищої ради правосуддя тимчасове відсторонення Вовка, Погрібніченка і Шепітка, але отримала відмову. У листопаді 2019 року ГПУ за рішенням Шевченківського суду зупинила розслідування справи Вовка.
- 2020 року журналісти "Слідство. Інфо" презентували двосерійний фільм-розслідування "Нарадча кімната" про зв'язки Павла Вовка з чиновниками і топпосадовцями – міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, колишнім керівником Офісу президента Зеленського Андрієм Богданом, заступником генерального прокурора Романом Говдою. Розслідування створене на основі плівок НАБУ, які отримали у розпорядження журналісти.
- У червні 2021 Печерський районний суд міста Києва зобов'язав Офіс генерального прокурора закрити кримінальне провадження про перші плівки з кабінету Вовка, процесуальне керівництво в яких здійснює ОГП.
- У 2020 році НАБУ оголосило семи суддям цього суду підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади. Зокрема, Вовку, його заступнику Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.
- Під керівництвом Вовка Окружний адмінсуд ухвалив низку скандальних рішень, зокрема, саме він відсторонив від роботи в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку" та інших.
- У 2022 році Окружний адмінсуд Києва на чолі з Вовком мав зіграти ключову роль у встановленні підконтрольній Росії влади в Україні, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України.
- У листопаді 2022-го Вищий антикорупційний суд дозволив примусовий привід Вовка, а також суддів Євгенія Аблова, Ігоря Качура та Ігоря Погрібніченка у справі "плівок ОАСК".
- У лютому 2024 року 12 лютого Вища кваліфікаційна комісія суддів ухвалила рішення, згідно із яким суддя Павло Вовк не може здійснювати правосуддя у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.