Вища рада правосуддя звільнила суддю Кропивницького апеляційного суду, якого викрили на хабарі

Наразі його справа перебуває у ВАКС.

7 листопада Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддю Кропивницького апеляційного суду Володимира Гончара.

Про це повідомила пресслужба ВРП.

Це рішення ухвалили на підставі подання Першої Дисциплінарної палати, яка вирішила притягнути суддю до відповідальності й застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади.

«Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді», - йдеться на сайті ВРП.

Центр протидії корупції повідомив, що Гончара викрили на хабарі в $10,5 тисяч. За даними слідства, суддя просив гроші за призначення умовного покарання винуватцю смертельного ДТП.

Колегія суддів Кропивницького апеляційного суду натомість призначила обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі. Тому частину коштів Гончару довелося повернути.

ВАКС згодом затвердив угоду про визнання винуватості з пособником судді Гончара: йому призначили 5 років умовного позбавлення волі.

Наразі справа судді розглядається у ВАКС. Нещодавно Гончару продовжили (до 13 листопада) строк дії обов'язків.