Колишнього власника ПАТ “Дельта Банк” Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук, проти нього ведуться кримінальні провадження за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Як встановлено в одному з проваджень, в лютому 2015 року обвинувачений отримав 153,5 млн гривень від компанії нерезидента. Він не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн гривень.

При цьому на підготовчі судові засідання Лагун жодного разу не з’явився, суд ухвалював рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

Суд оголосив Лагуна у міжнародний розшук в жовтні 2024 року, а судове провадження було зупинено. В іншому кримінальному провадженні його також оголошено в розшук.

Вживаються заходи з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.