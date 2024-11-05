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Колишнього власника ПАТ “Дельта Банк” Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук

Місцезнаходження обвинуваченого намагаються встановити через Інтерпол.

Колишнього власника ПАТ “Дельта Банк” Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук
Микола Лагун
Фото: www.depo.ua

Колишнього власника ПАТ “Дельта Банк” Миколу Лагуна оголосили у міжнародний розшук, проти нього ведуться кримінальні провадження за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Як встановлено в одному з проваджень, в лютому 2015 року обвинувачений отримав 153,5 млн гривень від компанії нерезидента. Він не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн гривень.

При цьому на підготовчі судові засідання Лагун жодного разу не з’явився, суд ухвалював рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

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Суд оголосив Лагуна  у міжнародний розшук в жовтні 2024 року, а судове провадження було зупинено. В іншому кримінальному провадженні його також оголошено в розшук.

Вживаються заходи з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол.

  • У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого Дельта Банку становили 24,5 млрд гривень. 
  • У 2019 році Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано. У грудні 2020 року суд заборонив Лагуну виїзд за кордон.
  • У жовтні 2021 року Національна поліція повідомила про підозру Лагуну. У квітні 2023 року до суду скерували два перших обвинувальних акти проти Лагуна.
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