Судитимуть адвоката, який намагався підкупити прокурора САП та детектива НАБУ

Адвокатові загрожує до 8 років у в'язниці.

До суду направили обвинувальний акт щодо адвоката, який улітку пропонував 200 тисяч доларів хабаря прокуророві САП та детективу НАБУ.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань у пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США прокурору САП та детективу НАБУ", – йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що адвокат пропонував 200 тис. доларів США прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК «Укренерго»" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.