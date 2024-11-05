Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
ГоловнаПраво

Судитимуть адвоката, який намагався підкупити прокурора САП та детектива НАБУ

Адвокатові загрожує до 8 років у в'язниці. 

Судитимуть адвоката, який намагався підкупити прокурора САП та детектива НАБУ
Фото: sud.ua

До суду направили обвинувальний акт щодо адвоката, який улітку пропонував 200 тисяч доларів хабаря прокуророві САП та детективу НАБУ.

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

"Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань у пропозиції надати хабар у розмірі 200 тис. дол. США прокурору САП та детективу НАБУ", – йдеться у повідомленні.

Розслідування встановило, що адвокат пропонував 200 тис. доларів США прокурорам САП та детективам НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного у справі щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК «Укренерго»" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.  

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України.  

Санкція статті передбачає максимальне покарання у виді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.  

  • Тим часом у справі про завдання 716 млн грн збитків Укренерго судитимуть організатора злочину і ще трьох учасників злочинної схеми.
  • За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Попри борги перед товариством керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. 
  • Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку". Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
  • Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт. Крім того, заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. 
  • У січні 2024 НАБУ оголосило у розшук фігурантів справи: Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies