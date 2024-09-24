Справу про 716 млн грн збитків Укренерго скерували до суду

У справі про завдання 716 млн грн збитків Укренерго судитимуть організатора злочину і ще трьох учасників злочинної схеми.
Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
24 вересня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми.
Серед них - організатор злочину, колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голова правління комерційного банку та директор приватної компанії.
Справа збитків Укренерго
- За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Попри борги перед товариством керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.
- Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку". Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
- Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт. Крім того, заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах.
- У січні 2024 року НАБУ оголосило у розшук фігурантів справи - Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.