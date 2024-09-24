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Справу про 716 млн грн збитків Укренерго скерували до суду

Перед чудом постануть колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голова правління комерційного банку та директор приватної компанії.

Справу про 716 млн грн збитків Укренерго скерували до суду
Укренерго
Фото: kp.ua

У справі про завдання 716 млн грн збитків Укренерго судитимуть організатора злочину і ще трьох учасників злочинної схеми.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

24 вересня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми.

Серед них - організатор злочину, колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голова правління комерційного банку та директор приватної компанії.

Справа збитків Укренерго

  • За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електроенергію на суму понад 716 млн грн. Попри борги перед товариством керівник відповідного департаменту "Укренерго" не зупинив продаж. При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури. 
  • Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи НАБУ і САП про розкрадання коштів "ПриватБанку". Гроші за поставлену електроенергію ПрАТ "НЕК "Укренерго" так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.
  • Завдяки своєчасним діям НАБУ і САП на понад 700 млн грн на рахунках залучених до схеми компаній наклали арешт. Крім того, заблокували кошти на рахунках підконтрольної організатору схеми компанії у двох європейських країнах. 
  • У січні 2024 року НАБУ оголосило у розшук фігурантів справи -  Михайла Кіпермана, Дмитра Кондрашова та Юлію Фролову.
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