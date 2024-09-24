Справу про 716 млн грн збитків Укренерго скерували до суду

Серед них - організатор злочину, колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голова правління комерційного банку та директор приватної компанії.

24 вересня прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт щодо учасників схеми.

У справі про завдання 716 млн грн збитків Укренерго судитимуть організатора злочину і ще трьох учасників злочинної схеми.

Перед чудом постануть колишній директор департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго», голова правління комерційного банку та директор приватної компанії.

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