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"Наші гроші": Управління державної охорони уклало договір на закупівлю авто за рекордною ціною

Чотири машини по майже чотири мільйони гривень кожна мають поставити до 25 грудня. 

Управління державної охорони уклало угоду про купівлю чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser. Вартість кожного становить 3,93 млн грн, пишуть "Наші гроші" з посиланням на дані тендеру.

Загальна вартість угоди – 15,73 млн гривень. Поставити товар має єдиний учасник тендеру – ТОВ "ВіДі Автострада".

Всі чотири машини з підігрівом керма і сидінь, звукопоглинальним склом у дверях, іонізацією салону, підігрівом лобового скла мають поставити до 25 грудня. Автівки – цьогорічні.

Найближчою за комплектацією до тендеру є отака машина
Фото: Наші гроші
Найближчою за комплектацією до тендеру є отака машина

"Додаткове обладнання для автомобілів передбачає металевий захист двигуна, захисну решітку в радіатор, зимову гуму, тонування вікон (крім лобового) та дорожній набір автомобіліста. Спеціалізоване обладнання – світлодіодні фари у решітку радіатора та під заднє скло, сигнальні маяки, а також потужний гучномовний пристрій з дистанційним світло-керуванням", – йдеться у матеріалі.

Журналісти повідомили, що 3,93 млн гривень за машину – це рекордна вартість легковика у системі закупівель за цей рік. Попередній рекорд також був за УДО, яке в серпні замовило три розкішні позашляховики Лексус по 3,27 млн грн у ТОВ "ВіДі Еліт".

"Також набагато дешевше коштують спецавто і позашляховики для силових структур", – звернули увагу журналісти.

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