Умєров і фон дер Ляєн відкрили в Україні Офіс оборонних інновацій ЄС

Міністр оборони Рустем Умєров разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС (EU Defence Innovation Office).

За словами Умєрова, головним фокусом цієї співпраці стане об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності.

"Особливу увагу приділяємо спільним розробкам у сфері IT та виробництві зброї, що стане вирішальним для перемоги над російською агресією", - зазначив міністр.

Умєров заявив, що за останні два з половиною роки Україна стала світовим лідером у технологіях дронів.

"Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр. Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників", - наголосив глава Міноборони.

Він нагадав, що ІТ-коаліція, яка діє в межах "Рамштайну", вже залучила понад 70 мільйонів євро від 13 країн-учасниць. А дронова коаліція, до складу якої входять 16 країн-учасниць, забезпечила понад 500 мільйонів євро фінансування та передала тисячі дронів Україні.