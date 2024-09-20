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Умєров і фон дер Ляєн відкрили в Україні Офіс оборонних інновацій ЄС

Україна і ЄС таким чином посилюють співпрацю в оборонній сфері.

Умєров і фон дер Ляєн відкрили в Україні Офіс оборонних інновацій ЄС
Урсула фон дер Ляєн і Рустем Умєров
Фото: Facebook/Рустем Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн в Україні відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС (EU Defence Innovation Office).

За словами Умєрова, головним фокусом цієї співпраці стане об'єднання зусиль для зміцнення обороноздатності. 

"Особливу увагу приділяємо спільним розробкам у сфері IT та виробництві зброї, що стане вирішальним для перемоги над російською агресією", - зазначив міністр.

Умєров заявив, що за останні два з половиною роки Україна стала світовим лідером у технологіях дронів. 

"Сьогодні понад 500 українських виробників дронів і тисячі розробників створюють передові рішення для бойових дій. З річною виробничою потужністю до 3 мільйонів дронів Україна зарекомендувала себе як справжній оборонно-технічний центр. Наша держава має величезний потенціал в оборонних технологіях, і я закликаю європейських партнерів інвестувати в українських виробників", - наголосив глава Міноборони.

Він нагадав, що ІТ-коаліція, яка діє в межах "Рамштайну", вже залучила понад 70 мільйонів євро від 13 країн-учасниць. А дронова коаліція, до складу якої входять 16 країн-учасниць, забезпечила понад 500 мільйонів євро фінансування та передала тисячі дронів Україні.

  • Урсула фон дер Ляєн перебуває 20 вересня з візитом в Україні. Нині стало відомо, що ЄС надасть Україні 35 млрд кредиту за рахунок заморожених коштів Росії.
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