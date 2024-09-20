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Румунія збільшить закупівлі боєприпасів через війну РФ проти України

В Румунії назвали російську агресії проти України "кричущим порушенням міжнародного права".

Румунія збільшить закупівлі боєприпасів через війну РФ проти України
Фото: ukrinform.ua

Румунія збільшить закупівлі боєприпасів та прискорить процес постачання через триваючу агресію РФ проти України.

Про це повідомляє Euractiv.

Відповідне рішення ухвалила Вища рада національної оборони під головуванням президента Румунії Клауса Йоганніса.

Рада підкреслила, що агресивна позиція Росії призвела до змін у регіональній безпеці, що зумовило необхідність переоцінки, зміни пріоритетів і зміни конфігурації програм військових закупівель.

Зміни спрямовані на зміцнення обороноздатності Румунії для протидії новим загрозам, зокрема "збільшення обсягів придбання бойових боєприпасів і поступове нарощування стратегічних резервів".

Члени Ради також обговорили план матеріального забезпечення румунської армії на 2025-2034 роки. Рада підкреслила необхідність для Румунії розвивати свій внутрішній промисловий потенціал для виробництва сучасного військового обладнання, щоб захистити важливі інтереси безпеки. 

На зустрічі також були розглянуті останні події російської агресії, зокрема нещодавня ескалація, яку назвали "кричущим порушенням міжнародного права".

"Було оцінено їхній вплив на регіональну безпеку в Чорному морі зі значними наслідками як для Європи, так і для євроатлантичного регіону. Було обговорено додаткові заходи стримування та протидії для реалізації на національному рівні та за підтримки союзників по НАТО", — ідеться у заяві Ради.

  • Румунія має спільний кордон з Україною протяжністю 650 км (400 миль), і протягом останнього року фрагменти російських безпілотників неодноразово потрапляли на її територію. Територія Румунії розташована поблизу українських портів на річці Дунай, які є частими російськими цілями.
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